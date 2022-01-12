Красноярск, , 10:56 — REGNUM Обновлён перечень субсидируемых в 2022 году авиарейсов из Красноярска в другие города России. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в краевом министерстве транспорта.

Самолет wacki56

Билеты по специальному тарифу в 2022 году можно будет приобрести по следующим направлениям: Красноярск — Хабаровск, Красноярск — Благовещенск, Красноярск — Владивосток, Красноярск — Якутск, Красноярск — Симферополь.

Также из Красноярска по специальным тарифам можно будет улететь в Абакан, Горно-Алтайск, Барнаул, Кемерово, Нижнеангарск, Ленск, Новокузнецк, Талакан, Таксимо, Усть-Илимск, Братск, Усть-Кут, Тюмень, Читу, Полярный, Уфу, Нерюнгри, Челябинск, Олекминск.

Доступны субсидируемые перелёты с Дальнего Востока и в обратном направлении.

Как уточнили в краевом минтрансе, субсидированные билеты могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет; пенсионеры; граждане с инвалидностью; лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида; многодетные семьи.

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