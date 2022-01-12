Ставрополь, , 10:55 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса уже 1 219 516 человек. Полностью привитыми считаются 1 008 488 из них, получившие второй компонент вакцины, сообщили 12 января в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вакцинация Yarregion.ru

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Только за последние сутки пришли на прививочные пункты 5517 жителей Ставрополья. Как отметили в минздраве, активно прививаются жители старшего поколения. Так, их доля в числе привитых составляет около 30%. Всего получили вакцину от COVID-19 351 689 лиц старше 60 лет.

Всего на Ставрополье действуют 145 пунктов вакцинации, в том числе мобильных и организованных в крупных торговых точках. По данным федерального оперативного штаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в крае составляет 47,53%.