Новосибирск, 12 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В перечень субсидируемых маршрутов из новосибирского аэропорта «Толмачёво им. А. И. Покрышкина» на 2022 год включили 26 направлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Tolmachevo.ru Аэропорт Толмачево. Новосибирск

Субсидируемыми будут следующие направления: Анадырь, Барнаул, Братск, Волгоград, Томск, Тюмень, Ульяновск, Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Кемерово, Новокузнецк, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Уфа, Ханты-Мансийск.

Авиаперевозки по ним софинансируются бюджетом Новосибирской области. Полёты планируют осуществлять авиакомпании S7 Airlines и «Ямал».