Симферополь, , 10:53 — REGNUM Насильственный захват власти готовили пятеро сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были задержаны в Крыму в августе 2021 года. УФСБ по Крыму и Севастополю возбудила новое уголовное дело, сообщили в ведомстве 12 января.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.5 («Организация и участие в организации деятельности террористической организации») в отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 30 — статьи 278 УК России («Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти»)», — цитирует сообщение УФСБ по Крыму и Севастополю «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года силовики задержали жителей Севастополя и Крыма по подозрению в участии в деятельности террористической организации — они распространяли террористическую идеологию и вербовали в организацию новых членов. Все задержанные позже были арестованы по решению суда.

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