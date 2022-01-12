Симферополь, 12 января 2022, 10:53 — REGNUM Насильственный захват власти готовили пятеро сторонников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были задержаны в Крыму в августе 2021 года. УФСБ по Крыму и Севастополю возбудила новое уголовное дело, сообщили в ведомстве 12 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года силовики задержали жителей Севастополя и Крыма по подозрению в участии в деятельности террористической организации — они распространяли террористическую идеологию и вербовали в организацию новых членов. Все задержанные позже были арестованы по решению суда.
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