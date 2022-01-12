Таллин, , 10:52 — REGNUM Все российские фигуристы получили отрицательные результаты тестов на коронавирус перед началом чемпионата Европы. Об этом 12 января сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

«Все тесты российских фигуристов отрицательные», — цитирует Когана ТАСС.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится с 12 по 16 января в Таллине (Эстония). Спортсмены должны будут проходить тестирование на коронавирус в ежедневном режиме.