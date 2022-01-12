Таллин, 12 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Все российские фигуристы получили отрицательные результаты тестов на коронавирус перед началом чемпионата Европы. Об этом 12 января сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«Все тесты российских фигуристов отрицательные», — цитирует Когана ТАСС.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится с 12 по 16 января в Таллине (Эстония). Спортсмены должны будут проходить тестирование на коронавирус в ежедневном режиме.