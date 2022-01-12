Москва, , 11:04 — REGNUM Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин 10 января 2022 года подписал госконтракт на сопровождение федеральной государственной информационной системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России (ФГИС ЕРН). Победитель получит за услуги 130,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на контракт.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Срок оказания услуги — до 30 сентября 2022 года. Победителем признали АО «Главный научный инновационный внедренческий центр», подпись от имени которого поставил гендиректор Олег Богатырев. На сайте центра уточняется, что он является разработчиком автоматизированной информсистемы ФНС РФ, разработчиком программного обеспечения для банков и муниципалитетов.

Из техзадания, выступающего приложением к контракту, известно, что уже прошло четыре этапа по созданию ФГИС ЕРН — ежегодно по этапу, начиная с 2018 года. В документе уточняется, что в системе хранятся данные как о гражданах РФ, так и об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году подконтрольное ФНС РФ учреждение подписало один из крупнейших IT-контрактов. За 8,7 млрд рублей разработчик должен доработать информсистему «Налог-сервис».