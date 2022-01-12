Якутск, , 10:53 — REGNUM В Россию из Казахстана рейсами военно-транспортной авиации доставлены 34 жителя Якутии. Оставшиеся 25 якутян намерены прилететь на гражданских самолётах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в оперативном штабе региона.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В том числе пока остаются в республике Казахстан 11 туристов. Все они находятся в безопасности, ситуация в Казахстане стабилизировалась, подчеркнули в министерстве по внешним связям и делам народов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, постпредство Якутии в Москве содействует транспортировке жителей Якутии из Казахстана в Россию. По данным на 10 января в столицу страны был доставлен 21 студент-якутянин.