Кызыл, 12 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Ситуация в сфере пассажирских перевозок в Туве обстоят «неважно». Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Кызыла Общественный транспорт в Кызыле

По его словам, логистика не продумана, подвижной состав преимущественно устаревший. Ко всему прочему в регионе нет автовокзала.

Для решения проблемы, вся система общественного транспорта Тувы будет реформирована. В частности, в 2022 году республика закупит 20 больших полунизкопольных автобусов на 300 млн рублей по лизингу.

«Начнем с обновления автопарка, одновременно приступим к разгрузке нынешней маршрутной сети Кызыла, акцентируя внимание и на окраинных микрорайонах города. Несомненно, должны быть и автовокзал для обслуживания внутригородских и межмуниципальных перевозок, и единая диспетчерская служба», — отметил глава.

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