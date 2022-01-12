12 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 11:14 — REGNUM Известие о том, что две крупнейшие торговые сети России (X5 Group («Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит») решили ограничить наценку на социально значимые продукты, взбудоражило пользователей соцсетей. Люди говорят, что цены в магазинах как росли, так и будут расти, а ретейл опечален падением выручки и ищет хорошего повода для социальной промоакции. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пчёлы против мёда. Чудны дела твои…» — замечает Юрий.

«Интересно, с какой накрутки они согласились сделать такую щедрую скидку?» — спрашивает Виктор Сергеевич.

«Ну-ну! Рассказывайте сказки маргиналам и деклассированным пенсионерам! Кто ходит хотя бы в «Пятёрочку» или «Перекресток», ежемесячно наблюдает постоянное повышение цен практически на все!» — делится мнением Владимир.

«Ой, какой аукцион невиданной щедрости! А до них сколько раз накрутили? Вот если бы установили «потолок» от отпускной цены производителя — еще о чем-то можно было бы рассуждать. А так — очередная бутафория из разряда «социально ответственный бизнес»», — поддерживает гость.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Набиуллина признала инфляцию продуктовую в двузначных числах за 21-й год. В начале 22-го года прибавка пенсии 5,9%, то есть весь 21-й год мы все и работающие, которым не прибавили почти ничего, уже оплачивали вынужденно эти сверхцены, а теперь нам обещают, что выше, чем на 10%, на некоторые продукты не поднимут, а значит, что на другие ещё выше могут.

Где учат таких экономистов, которые считают, что на 10−11 тыс. пенсии можно жить при таком подорожании. Это же безбожно», — возмущается Светлана.

«Какие-то телодвижения в правильном направлении. Подозрительно», — замечает Александр Ч.

«Чем ФАС занимался все эти годы? Почему только крупные сети? Этих сетевиков нет в регионах или мы всей Россией опять будем платить по максимальным наценкам?» — вопрошает Сергей С.

«Удивительные дела, однако! Государство в виде ФАС «никак не может» ничего сделать по стабилизации, поэтому торгаши решили сами уже сдаться! А по причине того, что, видно, продажи всё падают и падают (население-то живёт «всё лучше и лучше»!), боятся совсем потерять достаточный уровень «кормовой базы». Интересно, ФАС согласится? Это же снижение перечислений НДС в бюджет! А это около 10% бюджета», — напоминает Пётр.

«Дело стремительно двигается к продовольственным карточкам», — считает Ольга.

«Прощай, гречка, прощай борщевой набор», — поддерживает Ник.

Гречка на прилавке в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Неплохо бы ввести ограничения накруток и на лекарства. В сфере аптечной торговли отмечается вымывание дешевого ассортимента. Копеечные препараты типа анальгина, фурацилина… заворачивают в модные упаковки и продают в 5−8 раз дороже прежнего. Судя по количеству аптек (в десятки раз больше, чем в советское время), бизнес этот очень прибыльный…» — отмечает Ирина.

Как сообщало ИА REGNUM, наценку не более 10% X5 сделает на более 20 видов товаров, а «Магнит» — на 200. В число социально значимых продуктов войдут вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа. По данным ФАС, в 2021 году надбавка на эти товары достигала 15−16%.

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