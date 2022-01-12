Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Эксперимент по привлечению местных жителей к оплачиваемой уборке города от снега, так называемый «дворник-шеринг», собираются запустить еще в нескольких районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщил курирующий сферу ЖКХ вице-губернатор Анатолий Повелий, передаёт 78.ru.

Дворник Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, «дворник-шеринг» запустили в середине ноября 2021 года в формате эксперимента в Калининском районе Петербурга. Изначально в этой программе приняло участие небольшое количество людей, которые не всегда могли отработать полный рабочий день. При этом часовая ставка добровольцев составляла 150 рублей.

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В последующем к эксперименту присоединились еще два района Петербурга, Красногвардейский и Фрунзенский. Профильный вице-губернатор отметил успешность эксперимента и заявил о его расширении.

«Кампания по привлечению петербуржцев к уборке снега действует сегодня в двух районах города и пользуется популярностью у горожан. В связи с этим планируется расширить круг районов, в которых будет работать «дворник-шеринг», — сообщил Анатолий Повелий.

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Вице-губернатор отметил, что в планах правительства города также стоит создание специальной госструктуры, которая займётся уборкой внутриквартальных территорий. Она должна прийти на помощь частным компаниям, которые не всегда справляются с уборкой снежных масс.

Напомним, более 11 тысяч обращений местных жителей о плохой уборке снега и об образовавшейся наледи остаются не рассмотренными на портале «Наш Санкт-Петербург».

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