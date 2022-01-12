Элиста, 12 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Калмыкии администрацию Целинного района через суд обязали отремонтировать дорогу. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Onf.ru Дороги

Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности администрации Целинного районного муниципального образования. Местные власти безответственно отнеслись к содержанию автодороги село Троицкое — посёлок Ики-Чонос. Проезжая часть покрыта ямами, на ней нет разметок, ряд дорожных знаков отсутствует.

Районный суд обязал администрацию отремонтировать дорогу в течение восьми месяцев. Решение суда в законную силу пока не вступило.