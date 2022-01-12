* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Мулла Мохаммад Якуб Муджахид, исполняющий обязанности главы министерства обороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал бывших правительственных военнослужащих и пилотов, покинувших Афганистан, вернуться домой. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

»Мы будем любить, уважать и чтить вас больше, чем предыдущее правительство», — заверил мулла Якуб на церемонии в аэропорту Кабула.

Он добавил, что афганские офицеры и летчики не пользуются уважением за границей.

Исполняющий обязанности министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал бывших офицеров и солдат «достоянием Афганистана».

Он предупредил Узбекистан и Таджикистан о необходимости вернуть афганские самолеты и вертолеты, угнанные из страны. Якуб добавил, что эти страны не должны подвергать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) искушению и принуждать их делать то же самое.