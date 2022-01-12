Арсеньев, Приморский край, 12 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Арсеньеве возбуждено уголовное дело по факту взятки сотруднику ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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По версии следствия, 8 декабря иностранец, находясь в салоне автомобиля, в Арсеньеве передал взятку в виде денег сотруднику ФСБ в размере 150 тыс. рублей. Обвиняемый занимался предпринимательской деятельностью в сфере лесопользования и ранее у него была обнаружена древесина без соответствующих документов.

Желая заручиться поддержкой и дальнейшим покровительством со стороны должностного лица, он решился на взятку. Деньги были переданы под наблюдением сотрудников регионального ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске завершено расследование уголовного дела против экс-начальника городского управления МВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток. Его бывшего подчинённого Михаила Лебедева обвиняют в посредничестве.