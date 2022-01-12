Москва, 12 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ковчег со святыми мощами и две иконы, находившиеся во МХАТе имени Максима Горького в молельной комнате, возвращены храму святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

Наталия Стрельцова ИА REGNUM МХАТ имени Горького

В конце ноября Кехман рассказал о молельной комнате, обнаруженной в театре, и заявил, что использовать театр в личных целях совершенно неприемлемо. Выяснилось, что Эдуард Бояков, в ноябре покинувший пост художественного руководителя МХАТа, ранее попросил у храма иконы и мощи.

По словам Кехмана, храм святителя Николая Чудотворца прислал театру документы с просьбой вернуть священные предметы: иконы «Праздники Христовы» и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами. Это стало последним этапом разрешения истории с молельной комнатой, заявил Кехман РИА Новости.

«Сегодня мы их передали. Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершён», — сказал директор МХАТа.

Как сообщало ИА REGNUM, худрук Эдуард Бояков ушёл из МХАТа 1 ноября 2021 года несмотря на продлённый на пять лет договор с Министерством культуры. Кехман стал генеральным директором театра 27 октября.

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