Москва, , 10:45 — REGNUM Нефть 11 января не только воздержалась от развития коррекционного импульса, но и резко укрепилась во второй половине дня, передвинув двухмесячные максимумы до уровня $84 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Разлив нефти Eco.tatarstan.ru

«Ранее в течение торгов попытки более глубокого снижения были остановлены отметкой $81. Сегодня, 12 января, цены находятся во флэте над зоной $81,50 за баррель.

Хорошим подспорьем для Brent стало выступление Джерома Пауэлла, которое ослабило опасения относительно сокращения баланса.

Глава ФРС дал понять, что не планирует торопиться с этим вопросом и при этом подтвердил, что экономика США больше не нуждается в аккомодационной политике.

Более сдержанная, чем ожидалось, риторика благотворно отразилась на рисковых активах в целом, одновременно надавив на доллар, что и повлекло ралли нефтяных цен.

Тем временем отраслевая статистика API показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли на 10,8 млн и 3 млн баррелей соответственно.

Еще один резкий скачок запасов бензина несколько смутил трейдеров, спровоцировав небольшую фиксацию прибыли, которая и без того напрашивалась к концу продуктивного дня.

Трейдеры продолжат следить за поступающими сигналами из Штатов, в числе которых сегодня будут официальные цифры от минэнерго США и статистика по потребительской инфляции.

Впрочем, поскольку Пауэлл подтвердил намерение Центробанка бороться с инфляцией, отчет уже вряд ли окажет ощутимое влияние на рынки, если только не шокирует и не отразит резкое замедление роста CPI, что крайне маловероятно.

Не исключено, что в ближайшие дни будут новые попытки роста, которые встретят продажи, так что отметка $80 остается в фокусе внимания игроков», — считает эксперт.

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