Минск, , 10:44 — REGNUM Об убийстве силовиками Польши более 240 мигрантов на польско-белорусской границе рассказал следствию польский военнослужащий Эмиль Чечко, ранее сбежавший в Белоруссию. Об этом 12 января сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета в своем телеграмм-канале.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Главной следственное управление Белоруссии продолжает расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что за сутки было зафиксировано 68 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов.