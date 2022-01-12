Куса, Челябинская область, , 10:44 — REGNUM В Челябинской области сотрудница администрации Кусинского поселения попалась на получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Коррупция

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, гражданка получила от местного жителя 25 тыс. рублей. Взяткодатель ранее был осуждён к исправительным работам на территории этого городского поселения, и взятка предназначалась для того, чтобы избежать этих работ.

Решается вопрос об избрании специалисту администрации меры пресечения и о предъявлении обвинения. Следствие продолжается.