Куса, Челябинская область, 12 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудница администрации Кусинского поселения попалась на получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, гражданка получила от местного жителя 25 тыс. рублей. Взяткодатель ранее был осуждён к исправительным работам на территории этого городского поселения, и взятка предназначалась для того, чтобы избежать этих работ.

Решается вопрос об избрании специалисту администрации меры пресечения и о предъявлении обвинения. Следствие продолжается.