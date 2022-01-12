Киев, , 10:44 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 7,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает украинский минздрав.

Эпидемия коронавируса на Украине Russian.news.cn

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«За сутки 11 января на Украине зафиксировано 7117 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 409, медработников — 160)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 988 716.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 193 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 97 737.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 530 624 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 17 034 809 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 5429 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.