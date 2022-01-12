Кабул, 12 января 2022, 10:44 — REGNUM В центре афганской столицы произошёл взрыв. Об этом 12 января сообщает агентство Asvaka.
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Уточняется, что взрыв прогремел в девятом районе безопасности Кабула. Очевидцы сообщили, что после взрыва были слышны звуки выстрелов.
По данным телеканала Al Jazeera, было подорвано самодельное взрывное устройство. Взрыв был направлен на машину столичной полиции. О пострадавших пока не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в западной части столицы Афганистана прогремело несколько взрывов. В районе Кабульского политехнического университета были слышны звуки выстрелов.