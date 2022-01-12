Тоцкий район, Оренбургская область, , 10:41 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется сотрудница микрофинансовой организации. Ее обвиняют в присвоении денежных средств и использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным следствия, будучи специалистом по выдаче займов, женщина заключала фиктивные договоры, а деньги присваивала. Общая сумма похищенных средств составила более 800 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.