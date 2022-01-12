Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростовской области ситуация с заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями остаётся стабильной. Однако в Ростове-на-Дону порог заболеваемости ОРВИ в первую неделю 2022 года оказался превышен на 55%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

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В период с 3 по 9 января на Дону зарегистрировано 9 303 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога почти на 13%. В областном центре зарегистрирован 4 780 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога более чем на 55%.

В Ростовской области также проводятся исследования на вирус гриппа. 155 из 600 проб дали положительный результат (154 случая гриппа А (H3N2) и один случай вируса гриппа В).