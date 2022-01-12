Москва, 12 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек. Об этом 12 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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В мэрии отметили, что общая численность теперь сопоставима с показателями крупнейших городов России. Остались позади Хабаровск (610 тыс. человек), Иркутск (617 тыс.) и Ульяновск (625 тыс.).

Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, привлекательность жилья в ТиНАО обеспечивает транспортная инфраструктура. Сейчас там действует восемь станций метро, скоро откроется семь станций, а в ближайшие годы — ещё шесть станций.