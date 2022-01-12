Симферополь, 12 января 2022, 10:39 — REGNUM Штормовое предупреждение действует в Крыму 12 и 13 января, по данным на 08:00 12 января чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
На 08:00 Ангарский и Грушевский перевал остаются открытыми для проезда транспорта, от РСЧС дежурят 94 человека и 30 единиц техники.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было объявлено штормовое предупреждение, в том числе понижение температуры воздуха до — 14, гололедица, сильный ветер.