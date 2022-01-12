Северо-Курильск, Сахалинская область, , 10:39 — REGNUM Мощный снежный циклон обрушится на Северо-Курильский район Сахалина 13 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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По прогнозам Сахалинского управления Росгидромета, в районе пройдёт снег. С утра 13 января порывы ветра будут достигать 25−30 м/с, в течение дня ветер сохранится со скоростью 17−22 м/с.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине из-за мощного снежного циклона 12 января перекрывают движение на дорогах регионального значения.