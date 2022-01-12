Москва, 12 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В середине недели 12 января рубль пытается нарастить успех последних дней, стремясь увести доллар ниже 74,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

2000 рублей

«Этому содействует, казалось бы, позитивный фон. Доллар на внешнем рынке снижается к основным валютам после вчерашних выступлений членов ФРС США, не обозначивших более резкого ужесточения денежной политики.

Это придало оптимизм рисковым активам — сырью, фондовым индексам, влияющим на рубль. Нефтяные цены штурмуют рубежи $83 за баррель нефти марки Brent, невиданные с ноября 2021 года.

Нефть поддерживают данные о сокращении запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей от института API. Официальный показатель минэнерго опубликует 12 января. Прогноз экспертов — снижение на 1,9 млн баррелей.

Положительны и ожидания в преддверии сегодняшнего объявления сумм покупок валюты Минфином РФ по «бюджетному правилу» на январь. Они предполагаются в 362,5 млрд руб. против 502 млрд месяцем ранее.

Но, с другой стороны, есть и сдерживающие факторы. Главный из них — сегодняшние переговоры по линии Россия-НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины и ультиматума России.

Позиции сторон жёсткие, не располагающие к компромиссам. Недостижение каких-либо соглашений стала бы большим негативом для рубля.

Кроме того, сегодня выходят данные по инфляции в США. Предполагается, что она повысилась в декабре до 7% с 6,8% в ноябре.

Если так, то это может стать дополнительным стимулом для ФРС США к повышению ставок процентов. Это в свою очередь было бы поддержкой доллара и минусом для рубля.

Таким образом, день обещает быть напряжённым, многоплановым. Вероятный диапазон движение курса на 12 января 73,80−74,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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