Москва, , 10:37 — REGNUM Новый 2022 год обещает российской экономике улучшение ситуации после двух лет пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Рост экономики Colleen Lane

«Бюджетная политика стабилизируется, а рост ВВП увеличится. Но, несмотря на это, рисков много. К ним можно отнести как высокую инфляцию, так и геополитические санкции, — сказал Нигматулин. — Риск наступления экономического кризиса, конечно же, есть. Этому может способствовать резкая инфляция, штамм «Омикрон», повышение процентной ставки ФРС США, экономический спад в Китае и другие факторы».

Также Нигматулин обратил внимание на то, что ранее МВФ прогнозировал, что по итогам 2021 года рост мировой экономики составит 5,9%, а по итогам 2022 года — 4,9%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Федеральная резервная система США будет вынуждена не раз повысить ключевую ставку.

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