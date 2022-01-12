Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 10:46 — REGNUM Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников преступной группы. Их обвиняют в организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В ходе следствия установлено, что с апреля 2018 года по август 2021 года фигуранты, используя компьютеры и специализированные программы, проводили на территории Славянского городского поселения азартные игры в арендованном для этих целей нежилом помещении.

За время работы подпольного казино обвиняемые получили незаконный доход в размере более 20 млн рублей.

Полиция изъяла 25 компьютеров.

Уголовное дело будет направлено в Хасанский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске осужден бывший сотрудник полиции за использование служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности.