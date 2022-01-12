Улан-Удэ, 12 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс по делу о краже 16 млн рублей из денежного хранилища. На скамье подсудимых оказались сразу пять фигурантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Jonathunder Банковское хранилище

По данным следствия, группу организовал 27-летний местный житель, обеспечив подельников необходимыми приспособлениями и машинами. В состав группы вошёл также инкассатор.

«В ночь с 01 на 02 января 2021 года злоумышленники похитили из хранилища Бурятского республиканского управления инкассации 16,250 млн рублей, которые предназначались для выплаты пенсий», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате суд признал всех пятерых виновными. Четверо осужденных приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 6 лет. Пятый отделался условным сроком на 3 года с учётом менее активной роли в совершении преступления.

Отмечается также, что в ходе следствия были изъяты 13 млн рублей. Иск о возмещении оставшейся суммы будет рассмотрен отдельно, в порядке гражданского судопроизводства.