Донецк, , 10:34 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки семь раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 января рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 29 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны населенные пункты Веселое, Горловка, Новоласпа и Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).