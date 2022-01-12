Белгород, 12 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Около трёх тысяч военнослужащих приступили с 11 января к учениям на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

Https://structure.mil.ru/ Зимние военные учения

В боевой подготовке участвуют военнослужащие гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа. Каждое подразделение проведёт учебный бой с этапом боевой стрельбы. Навыки совместных действий предстоит отработать экипажам бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3.

Всего в мероприятии будет задействовано около 300 единиц военной техники.