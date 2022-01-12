София, 12 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Около 400 человек принимают участие в бессрочной акции протеста в Софии, требуя отменить действующие в Болгарии карантинные меры в контексте пандемии коронавируса. Об этом 12 января сообщает БТВ.

Nathan Keirn Протест

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По свидетельствам очевидцев, некоторые манифестанты расположились у здания Народного собрания (парламента), другие участники митингуют у корпуса администрации президента Болгарии. Демонстранты развернули плакаты с надписями «Нет — фашизму в сфере здравоохранения!» и «Долой влияние мировых фармацевтических элит!».

Согласно официальной информации, акция была организована представителями болгарской радикальной партии «Возрождение», выступающей против повсеместного использования в Болгарии так называемых «Зеленых сертификатов» (документов от вакцинации от COVID-19 или справок о наличии соответствующих антител). Мероприятие поддержали жители Велико Тырново, Варны, Бургаса и Габрово, отправившие на мероприятие своих представителей.

Напомним, ранее правительство Болгарии призвало сограждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В настоящее время для лиц, не имеющих «Зеленого сертификата», действуют ограничения на присутствие в общественных местах.