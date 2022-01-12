Сидней, Австралия, 12 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс в матче второго круга турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

si.robi Дарья Касаткина

Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с испанской теннисисткой ГарбиньеМугурусой.

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