Париж, 12 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Франция и Европейский союз поддерживают «беспрецедентные санкции», принятые лидерами Западной Африки против правящей хунты в Мали, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил новые европейские санкции.

«Мы поддерживаем очень четкую и твердую позицию, занятую Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС), которая знаменует собой глубокое осуждение злоупотреблений со стороны военной хунты», — заявил глава французского государства.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят новые санкции на своей неофициальной встрече, запланированной на этой неделе в городе Брест, расположенном на западе Франции.

Напомним, ранее лидеры Западной Африки решили закрыть границы с Мали и ввести эмбарго, что вызвало резкую реакцию со стороны военных, находящихся у власти, которые отозвали своих послов.