Берлин, , 10:27 — REGNUM Уже пора прекратить смешивать споры о проекте «Северный поток — 2» и российской политике в отношении Украины. Такое мнение в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

Германия Petra B. Fritz

Он подчеркнул, что, невзирая на «российскую угрозу в адрес Украины», СДПГ заявляет о своей поддержке российского проекта.

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«Мы должны оставить фундаментальный политический конфликт позади», — добавил Кюнерт.

По его словам, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений может «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом в глазу». Он также напомнил о позиции СДПГ, которая всегда считала строительство газопровода между Россией и Германией правильным.

Кюнерт также отметил, что для запуска газопровода на данном этапе не хватает только формального одобрения со стороны юристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарий от немецкой партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил, что в Германии могут начать обсуждать введение ограничительных мер против проекта «Северный поток — 2», в случае «вторжения» России на Украину. При этом он добавил, что теперь «СП-2», который якобы «раскалывает Европу», будет сложно остановить. По его словам, если проект пройдет сертификацию, власти Германии будут придерживаться закона.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» является его несоответствие требованиям Евросоюза.

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