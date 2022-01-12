Лион, Франция, , 10:26 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» увеличил предложение по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна до €6 млн. Об этом 12 января сообщил журналист Уго Гийме.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Лион» предложил «Зениту» за 27-летнего иранского форварда €6 млн, а также бонусы.

Ранее сообщалось, что в Азмуне заинтересован «Ювентус», а «Зенит» запросил у туринского клуба €20 млн за игрока.

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