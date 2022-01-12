Кейптаун, 12 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В результате лобового столкновении автобуса и внедорожника на севере ЮАР погибли как минимум 18 человек. Об этом 12 января сообщила радиостанция SABC со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам официального представителя службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга, ДТП произошло на скоростной трассе вечером 11 января.

«В результате лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся, сгорели 17 пассажиров, находившиеся в его салоне. Погиб также водитель внедорожника», — сказал он.

Кроме того, Маринг добавил, что еще восемь человек смогли выжить при аварии, из числа которых шесть были серьезно ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, направлявшийся из Словении в Косово, попал в аварию в Сербии, неподалеку от Крушеваца.