Нальчик, , 10:24 — REGNUM Житель Кабардино-Балкарии, выехавший в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет по региону возбудил против него уголовное производство по статье УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», сообщили 12 января в пресс-службе следственного органа.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Из подробностей расследования известно, что 38-летний подозреваемый разделял радикальные взгляды идеологов международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2017 году он перебрался в Сирийскую Арабскую Республику. Там он добровольно вступил в ряды боевиков и участвовал в боевых действиях против законных властей республики.

Обратно подозреваемый до сих пор не вернулся. Следствие по делу продолжается.