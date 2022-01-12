Благовещенск, , 10:34 — REGNUM В Амурской области на региональные трассы выходит наледь. Проблемы с ограничением движения по этой причине возникли в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах на 20 участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в пресс-службе правительства региона.

Спасатели устраняют последствия образования наледей в Республике Алтай ГУ МЧС по Республике Алтай

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Проехать по дорогам возможно, они в удовлетворительном состоянии, но дорожным службам приходится ежедневно прилагать усилия по расчистке проездов и спуску воды. Проблемы возникли на дорогах из города Зея в посёлки Золотая Гора, Поляковский и Снежногрский, из Сковородино в село Тахтамыгда, из Тынды в населённые пункты Восточный и Первомайский, а также между сёлами Талдан и Соловьёвск.

В Сковородинском районе очистку дороги от наледи осложняет близкое расположение Транссибирской магистрали: железная дорога не позволяет полноценно устранить проблему.

«Наледям подвержены преимущественно районы глубокого сезонного промерзания, а интенсивность развития наледи напрямую зависит от запасов подземных вод и водности предшествующего летнего периода. Есть участки, где возможно выполнять только ситуативные операции, эффективно решить проблему можно устройством мерзлотных поясов, но расположение участков за границами полосы отвода, в землях лесного фонда или в сложном горном рельефе местности», — прокомментировал ситуацию министр транспорта области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, во время паводка летом подтопленными и размытыми водой оказались десятки участков дорог в Амурской области. Регион получит федеральные деньги на ремонт испорченных проездов.