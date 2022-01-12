Москва, 12 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудники Генеральной прокуратуры России в ходе масштабной проверки обнаружили три тысячи нарушений на угольных шахтах по всей стране. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ведомства Антон Головин.

Генеральная прокуратура РФ

«Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлены три тысячи нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждена одна тысяча дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются», — сказал он.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что все угольные шахты и разрезы России проверяются с особым вниманием.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погиб 51 человек.

Кемеровский областной суд 29 декабря рассмотрел апелляционную жалобу адвоката основного собственника шахты «Листвяжная» — главы совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева.

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