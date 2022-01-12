Владивосток, , 10:25 — REGNUM Общественность Владивостока бьёт тревогу — в городских школах очень холодно, дети занимаются, укутавшись в одеяла.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: Столицу Приамурья перекроют из-за коммунальной аварии

«Коммунальный коллапс ударил и по школам города. Так, в школе №56 дети вынуждены на уроках сидеть в одеялах. Температура в классах 14−16 градусов. Родители обзвонили все инстанции — вменяемых ответов не получили. Сейчас готовят открытое видеообращение к президенту РФ и приглашают губернатора в школу. Похоже, сейчас это самые эффективные способы решения коммунальных проблем в Приморье», — написал телеграм-канал «Оффшор ньюс».

Информацию подтверждает и канал «Дерзкий Владивосток»: «В двух школах Владивостока дети сидят «в одеялах», а в одном из образовательных учреждений и вовсе первоклашки не пошли учиться. Также выяснилось, что коммунальная беда «сократила» уроки до 30 минут.Ну это очень печальная тенденция. Мы вернулись во Владивосток 90-х?!».

Конец 2021 и начало нового года во Владивостоке отличились коммунальными авариями, порывами теплотрасс.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области произошла авария на тепловых сетях. Подачу отопления в дома Благовещенска продолжают осуществлять из другого источника.