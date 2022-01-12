Ташкент, , 10:18 — REGNUM За последние сутки в Узбекистане было выявлено 604 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По информации ведомства, в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 201 759.

Также уточняется, что за этот же период в Узбекистане от COVID-19 скончалось четыре пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 1505.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 197 475 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Узбекистане за сутки было выявлено 425 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.