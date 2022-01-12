Сеул, 12 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ провел 12 января телефонные переговоры с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэлем Критенбринком. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонний союз, и тесное сотрудничество в решении региональных и глобальных вопросов.

Отмечается, что переговоры представителей Южной Кореи и США состоялись на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил ракетные пуски КНДР с коллегами из США и Японии.

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