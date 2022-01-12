Липецк, 12 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Липецке завершено расследование уголовного дела о прорыве теплотрассы, из-за которого два жителя обварились кипятком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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14 января 2021 года на улице Стаханова прорвало теплотрассу. Грунт подмыло горячей водой, и е в асфальте образовался провал. Диспетчер и мастер аварийно-диспетчерской службы подразделения филиала ПАО «Квадра» получили сообщение о ЧП, но не приняли оперативных мер по локализации и ликвидации аварии и не оградили опасную зону. В яму с кипятком провалились 20-летняя студентка и 32-летний водитель автомобиля. Согласно заключениям судмедэкспертов, их здоровью был причинен тяжкий вред.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. В ходе расследования мастер отказался от дачи показаний, а диспетчер отрицал свою вину.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.