Иркутск, 12 января 2022, 10:15 — REGNUM В Иркутской области новый год начался с большого количества бытовых пожаров. Всего по состоянию на 12 января, как сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, зарегистрировано уже 192 пожара, погибли 13 человек, девять человек получили травмы. Причём, 70 человек были спасены на пожарах.

Пожар
Пожар
Mchs.gov.ru

Только за сутки 11 января в Приангарье случилось 17 пожаров. Горели две квартиры в многоквартирных жилых домах, четыре жилых дома, один дачный дом, пять хозяйственных построек, бытовка, автомобиль, автобус, гаражный бокс и погрузчик.

Погибли три человека: в городе Иркутске при возгорании в квартире погибла женщина 1941 года рождения, в посёлке Качуг в квартире двухквартирного дома погибли женщина и мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четверо суток нового года в Иркутской области произошло 90 пожаров, на которых погибли 10 человек, из них один ребенок, травмированы — 4, спасены — 65.

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