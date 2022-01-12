Иркутск, 12 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Иркутской области новый год начался с большого количества бытовых пожаров. Всего по состоянию на 12 января, как сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, зарегистрировано уже 192 пожара, погибли 13 человек, девять человек получили травмы. Причём, 70 человек были спасены на пожарах.

Mchs.gov.ru Пожар

Только за сутки 11 января в Приангарье случилось 17 пожаров. Горели две квартиры в многоквартирных жилых домах, четыре жилых дома, один дачный дом, пять хозяйственных построек, бытовка, автомобиль, автобус, гаражный бокс и погрузчик.

Погибли три человека: в городе Иркутске при возгорании в квартире погибла женщина 1941 года рождения, в посёлке Качуг в квартире двухквартирного дома погибли женщина и мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четверо суток нового года в Иркутской области произошло 90 пожаров, на которых погибли 10 человек, из них один ребенок, травмированы — 4, спасены — 65.

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