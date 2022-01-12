Курган, 12 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков просит представителей торговли «не брать грех на душу ради копеечной выгоды» — не торговать контрафактным алкоголем. Обращение опубликовано на его страницах в социальных сетях.

Epp.genproc.gov.ru Суррогат

«Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. Оренбург, Екатеринбург, сейчас ХМАО и Тюмень. Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. Семьи остались без кормильцев, дети — без родителей. Будьте, пожалуйста, осторожны с алкоголем. Не стоит никакая дешёвая выпивка вашей жизни и здоровья», — просит Шумков земляков.

Отдельно он обратился к предпринимателям, с просьбой не ломать «свои и чужие жизни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от суррогатного алкоголя в начале января 2022 года погибли 18 человек в Югре и Тюменской области.