Москва, 12 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты питания. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе России 12 января.

Продукты питания

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В ведомстве напомнили, что проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары, крупнейшими торговыми сетями ФАС предложила в 2021 году.

«В частности, ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объёме», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») заявили о готовности ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10−15%.

«Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться», — подчеркнули в ФАС.

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В ведомстве добавили, что данная инициатива направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в ФАС заявили, что ведомство совместно с прокуратурой займётся выявлением и пресечением нарушений законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. В службе подчеркнули, что предпринимаемые меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты питания будут носить постоянный и продолжительный характер.