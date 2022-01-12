Москва, 12 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Самые престижные профессии, по мнению жителей России, — это медицинские работники (31%), работники образования (19%) и специалист в области компьютерных и IT-технологий (16%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

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Также среди наиболее престижные профессий респонденты назвали специалистов в юридической сфере (13%), военнослужащих, в том числе сотрудников полиции, МЧС и др.) и политиков (по 9%).

Среди молодежи 18−24 года наиболее престижными профессиями являются медицинские работники (32%), в сфере юриспруденции (20%), в области IT-технологий (16%), в сфере образования и инженеры (по 15%), военнослужащие — 13%.

Среди людей старше 60 лет пользуются популярностью такие профессии как медработники (34%), в сфере образования (29%), IT и юриспруденция (по 11%), строители (9%), госслужащие и экономисты (7%).

Опрос проведен 12 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии стали наиболее востребованными в 2021 году.

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